Стоцкая засветилась на Мальдивах с новым любовником

Анастасия Стоцкая подтвердила слухи о ее романе с коллегой по цеху.

Период самоизоляции дался нелегко российской певице Анастасии Стоцкой. Ее брак дал трещину. В марте 2021 года стало известно, что певица разводится со своим мужем Сергеем Абгаряном.

Недавно в Сети появились слухи о том, что у Стоцкой появился новый воздыхатель. Информация не находила подтверждения, и вот наконец артистка сама рассекретила его имя.

В своем "Инстаграм" 38-летняя Анастасия Стоцкая опубликовала кадры с отдыха на Мальдивах, где предстала рядом с коллегой по сцене Александром Казьминым, который младше ее на шесть лет. Оба выглядели счастливыми и влюбленными.

Напомним, в июле пара уже летала в совместный отпуск. Тогда Стоцкая и Казьмин отмечали конец театрального сезона. Певица брала с собой Турцию детей от прошлого брака. Однако тогда она не афишировала свои новые отношения, а влюбленный Казьмин уже вовсю выкладывал их совместные снимки.

Анастасия Стоцкая прожила в браке с Сергеем Абгаряном более девяти лет. Развод был для нее очень болезненным и трудным. От мужа Стоцкая родила двоих детей – сына и дочь. Сейчас их отец поддерживает с ними общение. Стоит отметить, что в Сети часто всплывают слухи о том, что отцом детей Стоцкой якобы может быть Филипп Киркоров, так как они на него очень похожи.