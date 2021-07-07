Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз

Скарлетт Йохансон забеременела от своего второго мужа. Актриса не выходит в свет.

Слухи о беременности голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон появились в западной прессе еще месяц назад. Однако звезда не подтверждала информацию. Теперь же поклонники наконец могут быть уверены – звезда фильма "Черная вдова" снова беременна. Она станет мамой во второй раз.

Из-за своего положения Скарлетт Йоханссон пропустила премьеру нового фильма от кинокомпании Marvel с ее участием в главной роли и еще несколько важных мероприятий, на которых она должна была получить награды.

Вместо этого Скарлетт Йоханссон и ее муж общались с поклонниками онлайн и отвешивали шуточки в прямом эфире. Уже в мае актриса снималась только по плечи, очевидно, скрывая большой живот.

напомним, в октябре прошлого года Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста, с которым на тот момент встречалась уже три года. Он и станет отцом ее второго ребенка. Также у актрисы есть дочь от предыдущих отношений с Роменом Дориаком.

Напомним, в мае в Сети появилось смешное видео, на кадрах которого муж брызгает 36-летней Скарлетт Йоханссон зеленой слизью в лицо. Пара общалась со зрителями премии MTV. Как раз в то время актриса уже была беременна.