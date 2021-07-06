"Как жарко": Ревва слил постельное фото с женой

Звезда КВН и Comedy club Александр Ревва, выступающий иногда под псевдонимом Артур Пирожков, отмечает вместе со своей женой Анжеликой День поцелуев.
В честь такого праздника шоумен разместил в своем микроблоге "Инстаграм" полное страсти фото, на котором предстал в горячем поцелует с супругой. На Ревве при этом не было одежды. Во всяком случае, она не попала в кадр. Анжелика собрала длинные волосы в пучок и поцеловала мужа, закрыв глаза от удовольствия.
Герой "Бабушки легкого поведения" написал в тексте публикации, что такой праздник он готов отмечать не один день.
"С моей красоткой @angelikarevva сегодня отмечаем Всемирный День Поцелуев... и завтра тоже будем отмечать..." – написал Артур Пирожков.
Голый волосатый торс брутального Александра Реввы возбудил его подписчиков в знойный летний день.
"Слава богу есть нормальные пары! А то распетушились"; "Ооо, как жарко, Ревчики"; "Главное день секса случайно не отметьте. Хотя отмечайте на здоровье. На здоровье будущего ребенка", – написали фанаты.
Напомним, Анжелика и Александр Ревва познакомились в 2005 году в ночном клубе Сочи. Он выступал тогда в популярной сочинской команде КВН "Утомленные солнцем". С тех пор пара неразлучна.
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