"Пришлось пострадать": Андрейченко рассказала о смерти матери

Несколько часов назад Наталья Андрейченко поделилась страшной новостью. Из жизни ушла ее мама, Лидия Васильевна.

Оказалось, что трагедия произошла еще 40 дней назад, но актриса только сейчас собралась с мыслями и решилась рассказать обо всем широкой общественности. Последние дни своей жизни мать знаменитости провела в больнице. Она была тяжело больна, но артистка до последнего верила в лучшее.

Наталья Андрейченко рассказала, что во время лечения сблизиться им помог врач. Он специально держал телефон около уха женщины, чтобы она могла поговорить с дочерью столько, сколько захочется. Так, им удавалось общаться по часу каждый день. Актриса отметила, что они никогда не были так близки, как в этот период. Ранее их отношения были достаточно непростыми.

Родительница Натальи Эдуардовны поделилась с ней своей мудростью, рассказала множество историй и успела "многому научить" ее за это время. Звезда отечественного кинематографа никогда не думала, что у них может быть такая связь. Мама стала для нее лучше подругой за этот период.

"Маме пришлось пострадать в конце", – поведала Наталья Андрейченко. Она отметила, что в какой-то момент Лидия Васильевна даже попросила ее "помочь ей уйти", но она лишь посмеялась в ответ. За несколько часов до смерти дочь проговорила с мамой около 15 минут. Они успели попрощаться.

