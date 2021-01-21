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"А если полиция?": запрещенные видео довели Андрейченко до истерики

Наталья Андрейченко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" сейчас живет в Мексике и регулярно попадает в неоднозначные ситуации. Год назад ее помощники сообщили о пропаже артистки. Оказалось, что та просто захотела помедитировать в джунглях. В начале 2021 года у нее начались проблемы с законом.
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Актрисе пришлось скрываться от сотрудников полиции. Вопреки запрету персонала она снимала видео на руинах древнего города Майя в Ушмале. Она посчитала это слишком ценным материалом, и решила бороться до конца. Выяснилось, что полиция потребовала все удалить, а Андрейченко попыталась спрятать все улики.

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"У нас стали отнимать вообще все, все оборудование. Загнали в офис, я дико испугалась", – рассказала Наталья. В панике она сразу начала говорить, что не будет ничего обсуждать до прибытия своего адвоката. "Я остаюсь в этом офисе ночевать и жду, когда прилетит мой адвокат, – повторяла артистка.

Звезда поделилась секретом: она передала микрофон-петличку коллеге, чтобы во время обыска у нее ничего не нашли. После съемочная группа доказывала сотрудникам, что велась лишь фотосъемка. Однако целью поездки были именно видео.

Вместе с помощниками Наталья спряталась в своем номере и экстренно продублировала все материалы на ноутбук. У нее случилась настоящая истерика: "А если к нам заявится полиция?", "Где нам спрятаться?", "Это очень ценное кино у нас будет!" – постоянно выкрикивала актриса по пути к гостинице.

Оказалось, что кадры, которые снимал персонал, были частью онлайн-курсов Натальи Андрейченко. Сейчас она активно преподает астрологию и шаманизм.


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Автор: 21 января 2021, 09:31 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Как выглядят звезды 90-х сейчас

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