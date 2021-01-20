У Андрейченко начались проблемы с законом

Наталью Андрейченко задержала полиция за запрещенную съемку в священных местах. Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" рассказала о случившемся в своем "Инстаграм". В результате она и ее помощники скрывались от стражей порядка.
Инцидент произошел во время прогулок по руинам древнего города Майя в Ушмале. Когда полицейские заметили, что Наталья Андрейченко вопреки запрету ведет съемки, то попросили ее удалить все материалы. она отказалась и скрылась.
"У нас стали отнимать вообще все, все оборудование. Загнали в офис, я дико испугалась", – рассказала Андрейченко.
На все просьбы отдать видео актриса отвечала отказом. Она заявила, что будет ночевать в офисе полиции до тех пор, пока не прилетит ее адвокат.
Позже она перебралась в гостиницу, где скопировала все материалы с флешки на ноутбук. Фото с руин Майя были необходимы Наталье Андрейченко, ведь сейчас она занимается преподаванием астрологии и шаманизма.
Напомним, Наталья Андрейченко вместе с дочерью уехала в Мексику за мужем, режиссером Максимилианом Шеллом. В 2005 году они расстались, но актриса так и осталась жить на Карибском море.
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