Трет чужие гениталии: занимающийся "непристойностью" Топалов попал на видео в центре города

Отпуск певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко в Нью-Йорке продолжается. Путешествие в "Большое яблоко" – это подарок вокалиста супруге на день рождения. 14 июня Тодоренко исполнился 31 год.
В личном микроблоге Топалов опубликовал видео, созданное во время прогулки по центру Нью-Йорка. В ролике Влад активно трет гениталии огромного быка из бронзы и даже посылает им воздушный поцелуй.
В это время за кадром раздается задорный смех Регины Тодоренко. Она с неподдельным удовольствием комментирует действия супруга, забравшегося под брюхо металлического животного. Телеведущая отмечает, что ее избранник "занимается непристойностью": терт яички и загадывает желание. Кроме того, Регина приказывает Владу массировать хозяйство быка старательнее, чтобы их мечты уж точно стали явью.
Отметим, статуя, которая стала объектом пристального внимания Топалова и Тодоренко, находится недалеко от здания Нью-Йоркской фондовой биржи и носит название "Атакующий бык". По легенде, человеку, который погладит бронзовому парнокопытному яички, будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Отметим, что Влад и Регина, не единственные, кто верит в чудесные свойства скульптуры – металл под хвостом быка отполирован до блеска миллионами прикосновений.
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