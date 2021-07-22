Проигнорировала мольбы о встрече: Топалов и Тодоренко пробрались к звезде "Секса в большом городе"

Телеведущая и певец пытались встретиться с Сарой Джессикой Паркер.

Певец Влад Топалов и его супруга телеведущая Регина Тодоренко проводят отпуск в Нью-Йорке. Накануне супруга вокалиста узнала, что в одном из районов города проходят съемки продолжения сериала "Секс в большом городе". С тех пор Регина потеряла покой. Как оказалось, российская теледива давно фанатеет от исполнительницы главной роли в теленовелле Сары Джессики Паркер.

Регина Тодоренко загорелась идеей встретиться с кумиром. Ведущая попросила подписчиков личного аккаунта в "Инстаграм" зайти на страницу Сары Джессики Паркер в той же соцсети и оставить под ее последним постом хештег – #meetRegina (Встреться с Региной). Таким образом телеведущая хотела привлечь внимание голливудской дивы. Сара комментарии с мольбами от Регины игнорировала.

Между тем назойливые Тодоренко и Топалов и не думали сдаваться. Они приехали на место съемок продолжения "Секса в большом городе". Старания российских звезд не прошли даром. Певцу и телеведущей удалось понаблюдать за работой Сары с расстояния в десять метров.

Регина не осмелилась подойти к американской актрисе и попросить селфи, хотя соблазн был очень велик. Тодоренко не хотела мешать процессу съемок. Телеведущая уверена, что в будущем еще встретит Сару Джессику Паркер на каком-нибудь фестивале или за чашечкой кофе в ресторане.