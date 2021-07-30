Проклятый коронавирус: подарившего Понаровской "Рябиновые бусы" композитора похоронят с Фриске

В 1977 году композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню "Носики-курносики", которую написал к рождению своего сына. Эта песня в исполнении Толкуновой сразу же обрела популярность и стала визитной карточкой певицы. В 2010-м Валентина Толкунова умерла от рака мозга. А теперь ушел из жизни и Борис Емельянов – его убил коронавирус...



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