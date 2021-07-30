Проклятый коронавирус: подарившего Понаровской "Рябиновые бусы" композитора похоронят с Фриске

Емельянов сотрудничал с такими известными поэтами-песенниками, как Леонид Дербенёв, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко. А песни на его музыку исполняли Михаил Боярский, Ольга Зарубина, Сергей Беликов, Ярослав Евдокимов, Николай Караченцов, Вахтанг Кикабидзе.
В 80-е годы пользовались большой популярностью его "Сяду в скорый поезд", "Под мамино крыло", "Рябиновые бусы" и другие произведения. Борис Емельянов неоднократно становился лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".
Последние годы Борис Михайлович вел тихую жизнь пенсионера. А это самая подверженная заражению ковидом группа. Вот и Емельянова новая коронавирусная инфекция не пощадила – он умер на 81-м году жизни.
Скорбную весть сообщила его дочь. Прощание с маэстро состоится в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища столицы. Похоронят его недалеко от могилы Жанны Фриске.
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