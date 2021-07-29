Задолжала миллионы евро: певице Шакире грозит суд

Испанская прокуратура подозревает знаменитую колумбийскую певицу Шакиру сразу в нескольких налоговых преступлениях. Она задолжала государству крупную сумму.

Шакира проживала в испанской провинции Каталония с 2011 года. Согласно местному законодательству, при проживании в стране дольше шести месяцев гражданин становится налоговым резидентом Испании и обязан отдавать процент доходов в государственную казну, даже если зарабатывал в других странах. Правоохранители установили, что за 10 лет артистка задолжала стране, в общей сложности – порядка 14,5 миллиона евро. Если она не пойдёт на сделку с обвинением, певицу ждёт суд, сообщает телеканал "360".