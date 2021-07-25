"До сих пор не восстановилось": инфицированная Заворотнюк поведала об ужасах болезни

Уже больше недели дочь известной актрисы и телеведущей Анна Заворотнюк борется с коронавирусной инфекцией, которой она заразилась на отдыхе в Крыму.



Девушка поделилась историей болезни и рассказала о своем состоянии. Анна Заворотнюк продолжает сидеть дома, от чего она, по ее же признанию, уже сильно устала. Однако такие меры необходимы, так как модель до сих пор болеет COVID-19 – это подтверждают 6 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме того, помимо результатов анализов необходимость принять меры подтверждает и состояние девушки.

Болезнь, как сегодня рассказала Анна Заворотнюк, началась с ощущения сильной ломки тела и костей. И уже через час после появления первого симптома у модели поднялась температура. Сначала она была невысокой – 37.0, но затем постепенно повысилась до отметки 38.

Помимо этого дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась, что страдает от сильной слабости, кашля и заложенности носа. Через несколько дней после обнаружения болезни девушка также отметила, что у нее пропало обоняние и вкус. "До сих пор не восстановилось", – добавила блогер.

Несмотря на тяжелое состояние девушка не обращается в больницу и даже не делает компьютерную томографию легких – врачи советуют делать КТ только при сатурации ниже 95 процентов. Видимо, этот показатель у девушки в норме, так как она сообщила, что самостоятельно следит за уровнем кислорода в легких.