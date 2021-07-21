Инфицированная Заворотнюк рассказала о будущем новом члене семьи

Возлюбленный Анны Заворотнюк сделал ей предложение. Эту радостную новость 25-летняя дочь онкобольной актрисы поведала в своем "Инстаграм" в рубрике "Вопрос-ответ".
Напомним, Анна Заворотнюк уже шесть лет состоит в отношениях с молодым человеком, личность которого тщательно скрывает.
Анна познакомилась со своим избранником в Нью-Йорке, где они оба проходили обучение. При этом молодой человек русский и родился в Москве.
Когда именно планируется свадьба, и где она будет проводиться, пока не ясно. Никаких подробностей о готовящемся торжестве дочь Заворотнюк не раскрыла.
Напомним, последние два года звездное семейство Заворотнюк переживает тяжелые времена. 50-летняя актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой формой рака. С самого начала семья приняла решение не комментировать информацию о состоянии актрисы и держать все в тайне. На фоне этого в Сети то и дело появляются слухи о ее здоровье.
На прошлой неделе стало известно, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось. У нее якобы начались проблемы с речью, памятью и двигательной функцией после химиотерапии.
Также СМИ сообщили о том, что лечение негативно сказалось на внутренних органах Анастасии Заворотнюк.
Ложку дегтя семье добавил недуг дочери актрисы. Как выяснилось, Анна Заворотнюк умудрилась подхватить коронавирус.
Сначала она утратила обоняние и чувство вкуса, потом появилась сильная слабость и высокая температура. Позже Анна пожаловалась на ухудшение слуха и заложенность ушей.
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