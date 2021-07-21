"У нового штамма есть такой симптом": инфицированная Заворотнюк теряет слух

Не так давно взрослая наследница онкобольной актрисы отдыхала в Крыму. Через какое-то время после своего возвращения Анна опубликовала в "Инстаграм" результаты собственного экспресс-теста на COVID-19. Оказалось, что дочь Анастасии Заворотнюк подхватила коронавирус, к тому же, у нее обнаружили новый штамм.
В настоящее время Анна находится дома – она соблюдает карантин. В Сторис своего микроблога девушка регулярно делится подробностями течения болезни. Дочь актрисы рассказала, что у нее, как и у многих других инфицированных, пропали обоняние и вкус. И если резкие запахи Анна еще способна хоть немного чувствовать, то вкус у нее пропал окончательно, и этот симптом очень тревожит больную.
Еще более неожиданным для дочери Заворотнюк стало ухудшение слуха, которое недавно добавилось к остальным симптомам ковида. Молодая женщина рассказала, что ощущает заложенность в ушах, примерно такую же, какая бывает при взлете или посадке.
"Говорят, у нового штамма есть такой симптом," – объяснила Анна своим подписчикам.
Накануне девушка пожаловалась своей аудитории на то, как тяжело ей сидеть дома. Вчера врач сказал, что карантин должен продлиться еще как минимум десять дней, но все сериалы и так уже пересмотрены, поэтому найти себе занятие молодой женщине довольно трудно.
Немного ранее стало известно и о другом не менее опасном диагнозе Анны – дочь Анастасии Заворотнюк уже два года страдает от депрессии.
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