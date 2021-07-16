"Коля! Держись!" Цой обратилась к отменившему выступление больному Баскову

Еще вчера поклонников Николая Баскова встревожила новость о болезни артиста. Знаменитый 44-летний блондин сам рассказал о резком ухудшении своего здоровья в "Инстаграм". Теперь захворавшего исполнителя решила поддержать Анита Цой. Певица обратилась к Николаю Баскову в комментариях к его посту соцсети.
"Коля! Держись! Здоровье важнее всего!" – написала встревоженная исполнительница.
С Анитой Цой согласились и другие почитатели таланта Николая Баскова. Фанаты пожелали артисту поскорее поправиться и выйти на сцену совершенно здоровым.
Дело в том, что из-за болезни артисту пришлось отменить свое выступление на церемонии открытия фестиваля "Славянский базар". Певец объяснил поклонникам, что у него поднялась температура, поэтому он просто не может подвергать риску здоровье окружающих его людей. Басков выразил надежду на понимание публики. Исполнитель ничего не сообщил о своем диагнозе, но у многих подписчиков закрались подозрения о ковиде, так как сейчас эта напасть коснулась многих людей во всем мире, в том числе знаменитостей.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что прибывший на фестиваль в Белоруссию Николай Басков удостоился особой награды – в его честь была заложена именная звезда на Аллее славы перед Витебским летним амфитеатром.
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