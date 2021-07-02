Изможденного мужа Заворотнюк пожалели в Сети

Накануне в Сочи состоялся премьерный показ обновленного мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила". В новом сезоне роль Людмилы теперь будут делить сразу несколько знаменитых фигуристок. Что касается Руслана, то но бессменен – его, как и прежде, исполняет супруг Анастасии Заворотнюк – Петр Чернышев.
50-летний фигурист в основном предпочитает не общаться с журналистами дабы избежать вопросов о своей знаменитой супруге, которая борется с раком. По этой причине фанатам удается узнать о Чернышеве хоть что-то только вот на таких публичных выступлениях.
Зрители с нетерпением ждали появления спортсмена на мюзикле. Ранее в Сети распространилась информация об изнурительных тренировках Чернышева. Мужчина, отягощенный заботами о тяжелобольной супруге, не жалел себя и в физическом плане. На кадрах, которые появлялись в Сети, мужчина выглядел осунувшимся и изможденным. Пользователи не раз жалели спортсмена и с горечью замечали, что на него просто больно смотреть. К удивлению зрителей, на шоу Петру Чернышеву удалось собраться и выглядеть немного лучше прежнего. Фигурист прекрасно вжился в роль Руслана и очень понравился зрителям – об этом сообщило издание "7 Дней".
Чернышеву приходится выходить на лед не только по зову сердца. Для лечения больной супруги ему необходимо ежемесячно оплачивать немалые счета. В ближайшее время спортсмена ждет особенно много работы, поэтому он, вероятно, не сможет уделять Анастасии Заворотнюк так много внимания, как прежде.
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