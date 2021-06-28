Измученная дочь Заворотнюк обратилась к россиянам: Даже не ценим

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна с нетерпением ждет, когда, наконец, дадут горячую воду.

Наследница актрисы часто общается со своей аудиторией в "Инстаграм", затрагивая самые разные темы. Сегодня молодая женщина призналась, что мучается в ожидании горячей воды, которую включат не ранее 1-ого июля. Дочь Анастасии Заворотнюк написала:

"Вот интересно, что живя в полном комфорте, мы его даже не ценим."



Анна призналась, что во время ремонта она даже не подумала о необходимости установки водонагревателя. Теперь же девушке приходится расплачиваться неудобством за собственную беспечность. В ответ подписчики посочувствовали Анне, рассказали свои истории и дали советы по установке бойлера – многие заметили, что сделать это легко даже после завершения ремонта.

Совсем недавно 25-летняя дочь Завортнюк рассказывала своим фолловерам о гораздо более серьезных проблемах, чем отсутствие горячей воды. Наследница онкобольной актрисы признавалась, что у нее совсем нет сил, она потеряла способность наслаждаться жизнью и просто не знает, где черпать энергию и вдохновение. Анна старается не говорить о здоровье своей известной матери, но многие поклонники связали состояние самой Анны с ухудшениями в состоянии Анастасии Заворотнюк – в отсутствие комментариев от родных актрисы людям приходится самим строить догадки.