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Шоу-бизнес
Корчевников скривился рядом с изуродованной экс-супругой Аршавина

Корчевников скривился рядом с изуродованной экс-супругой Аршавина

Тяжелобольная Алиса Казьмина в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" пожаловалась телеведущему на свою ужасную долю.
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Журналистка стала часто повещать ток-шоу, рассказывая о своей беде на весь мир. Бывшая жена футболиста призывает общественность понять ее и посочувствовать, а также повлиять на Андрея Аршавина, мать которого выставила ее с детьми из дома.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

В сильно исхудавшей женщине с практически отсутствующим носом сложно узнать экс-модель и красавицу, которой она была еще несколько лет назад. Алиса еле-еле дошла до кресла героини в студии шоу Бориса Корчевникова.

Видя муки экс-избранница спортсмена, ведущий изменился в лице – его перекосило. Журналистка призналась, что действительно последнее время чувствует адскую боль. Она призналась, что очень обрадовалась приглашению на передачу.

Алиса Казьмина добавила, что счастлива возможности выговориться. Тогда Борис Корчевников взял женщину за руку и стал утешать. Бывшая возлюбленная футболиста не понимает, за что ей выпали такие страшные испытания.

Шоумен предположил, что они даны ей за то, что та в свое врем увела Андрея Аршавина у Юлии Барановской, которая родила от него троих детей. Но Алиса заявила, что своей вины в этом не чувствует. По словам журналистики, футболист говорил ей, что их с Юлей отношения и так изжили себя.

Отметим, что многие россияне не сочувствуют Алисе Казьминой. Они считают ее поведение в данной ситуации недостойным, о чем пишут в соцсетях. Напомним, что женщина страдает аутоиммунным заболеванием, которое изуродовало ее внешность.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Андрей Аршавин. Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 09:22 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Гость658395
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Задолбала ты уже всех! Лечись молча и хлебай кашу,которую сама заварила!С начала было жалко ее,а теперь противно,гадит там ,где живет,и эти бесконечные воспоминания-сказки.Хочется сочуствовать ,но после откровений,извините!!
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