Прикованного к инвалидному креслу 65-летнего Носкова в Витебске сопровождала бригада врачей

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" завершился сенсационным появлением Николая Носкова. Артиста встречали стоя, но мало кто знал, что за кулисами дежурят врачи "скорой помощи", а его выход на сцену – сродни подвигу...

Николай Носков, вопреки слухам и назло врагам, смог вернуться на сцену после страшной болезни. В 2017 году артист пережил ишемический спинальный инсульт и перенес сложнейшую операцию по удалению тромба в шейном отделе.

Музыканта тогда спасли, но ему пришлось заново учиться ходить, говорить, петь и играть на музыкальных инструментах. А в январе 2020-го Носков объявил о продолжении концертной деятельности.

На юбилейном "Базаре" в Витебске он не только выступил на церемонии закрытия, но и дал двухчасовой сольник. Правда, сидя в инвалидном кресле и под присмотром дежурящих за кулисами врачей "скорой помощи". Мужественному артисту зал аплодировал стоя и со слезами на глазах.

Публике было совсем не важно, что речь 65-летнего кумира до конца не восстановилась и часть звучавших песен было не разобрать – все их давно знают наизусть и поэтому пели хором вместе с Носковым и вместо Носкова.

Никто не обращал внимание и на мутный правый зрачок, свидетельствующий о вероятных проблемах со зрением у певца. Главное, что он смог появиться на сцене, пусть даже и не без посторонней помощи. "Я люблю тебя – это здорово!" – как поет он сам.

А после концерта прикованного к коляске и скрытого под маской артиста в машину бизнес-класса переносили на руках. Охранники при этом строго следили, чтобы пресса не снимала Носкова – не нужно, чтобы сильного вокалиста видели немощным...