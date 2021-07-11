Очумевший Басков пошел вразнос на коленях перед Навкой: Почти стриптиз

Николай Басков поразил поведением на светской вечеринке. Татьяна Навка пережила шок.

Веселье в кругу публичных персон привело Николая Баскова к неожиданным действиям. На масштабном концерте в обществе друзей певец перешел грани приличия и пустился во все тяжкие. Шатающийся от стороны в сторону артист забрался в грязных туфлях на стол к Татьяне Навке, испачкал белоснежную скатерть и начал плясать перед лицом фигуристки.

Хаотичные движения Николая Баскова сопровождались эмоциональными взвывами в микрофон. Находящийся в эктазе певец нерегулярно повторял слова звучащих в зале композиций. Это безумное шоу Татьяна Навка сняла на камеру и опубликовала в инстаграм-истории. В Сети ролик распространила "Экспресс газета".

В определенный момент артист перестал держаться на ногах и рухнул на колени прямо на столе. Это обстоятельство нисколько его не смутило. Николай Басков сумел встать, после чего покрутил ягодицами на потеху Татьяне Навке. Официанты, которые обслуживали важных гостей, явно опасались за посуду, которую "натуральный блондин" едва не сбросил заплетающимися конечностями.

Татьяна Навка осталась впечатлена выходкой звездного мужчины. Судя по всему, такое внимание артиста ей польстило. "Николай Басков — это всегда праздник! Зажег Коля", — выразилась супруга Дмитрия Пескова.