Раскрепощенная Навка снялась полностью голой: Не стыдно?

Несколько дней назад в Сочи состоялось ледовое шоу спортсменки "Руслан и Людмила". Теперь она отдыхает после тяжелой подготовки.

Татьяна Навка активно делилась впечатлениями от происходящего со своей аудиторией в "Инстаграме". Теперь она решила расслабиться и восстановить силы на природе. Знаменитость призналась, что невероятно любит такой вид отдыха и искупалась в реке на фоне гор. "Гармония", – прокомментировала она публикацию.

На фото фигуристка предстала совершенно обнаженной. Красивый кадр демонстрирует весь солнечный пейзаж и фигуру спортсменки по пояс. Даже при таком ракурсе становится очевидно, насколько она наслаждается происходящим. Однако многие пользователи не оценили посыл знаменитости.

Подписчики разглядели излишнюю откровенность в снимке и посчитали подобное недопустимым для женщины возраста и статуса Татьяны Навки. "Голая. Без лифчика. Не стыдно?", "Скоро полтинник, значит уже можно?", "Просто жуть какая-то, совсем обалдела", "Вам внимания не хватает? Может хотя бы лифчик надеть для таких фото?", "Сидит в луже без трусов", "Фигура мрак, плечищи", "Зачем так", "Не подобает жене чиновника выставлять себя обнаженной", – писали они.

Другие же совершенно не поняли негативных высказываний подписчиков и восхитились красотой кадра. "Прекрасная русалочка. В гармонии с природой", "Просто королева", "Как же хорошо, хочется тоже туда. Вы прекрасны", "Как же красиво", "Фото прекрасное", "Вы просто чудо! А завистники пусть молчат", "Невероятно прекрасно", "Очень красивое фото! Веет свежим летом", – комментировали поклонники.

