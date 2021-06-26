Ударившейся в работу Навке быстро нашли замену: Роскошные красотки

Новое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" будет необычным. Одну и ту же роль в нем исполнят четверо фигуристок.

Ледовое шоу "Руслан и Людмила" стартует в Сочи 1 июля и продлится до конца сентября. Масштабное представление планируют показывать на территории крупного парка развлечений. У Петра Чернышева, исполняющего главную мужскую роль, в этом проекте будет целых четыре возлюбленных Людмилы — они будут выходить на лед по очереди. Дело в том, что Татьяна Навка так сильно загружена делами, что не может посвятить сочинскому льду целых три месяца.

Создатели развлекательного зрелища без труда подобрали спортсменке достойную замену. Вместо нее на льду будут выступать талантливые девушки. Роль Людмилы, кроме Татьяны Навки, уготована Алине Загитовой, Татьяне Волосожар и Аделине Сотниковой. Опытные фигуристки будут участвовать в шоу в разные даты его проведения.

Как пишет "Экспресс газета", многие поклонники Татьяны Навки думали, что звезда не может оставаться Людмилой надолго из-за болезни или беременности. Однако эти подозрения не нашли подтверждения. Все оказалось иначе: фигуристка готовит к выпуску еще одно шоу "Лебединое озеро", которое требует не только усердной работы, но и времени. О такой программе Татьяна Навка мечтает много лет. В этой постановке олимпийская чемпионка предстанет в образе лебедя.