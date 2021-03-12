"Злодейка – это всего лишь образ": друг откровенно о недостатках и муже Алферовой

Ирина Алферова 13 марта отметит 70-летие. В этот день она выйдет на сцену родного театра "Школа современной пьесы" в спектакле "Толстого. Нет", где играет жену Льва Толстого. А накануне круглой даты об Алферовой рассказал ее бывший однокурсник, а теперь худрук театра режиссер Иосиф Райхельгауз.



"Я знаю Ирочку дольше всех – говорит Райхельгауз. – Ее обожал весь ГИТИС – неотразимую, сверхобаятельную, очень красивую. Когда Ирина появлялась в коридорах ГИТИСа, от нее будто сияние исходило, как от солнышка. Все студенты режиссерского факультета мечтали занять ее в своих постановках"

"У артистки Алферовой непростая судьба, – продолжает Иосиф Леонидович. – С Александром Абдуловым, ее бывшим супругом, оба начали театральную карьеру на сцене Ленкома, но только он сразу стал играть героев, вокруг которого все приплясывали, а у нее больших ролей не было. Ее это, понятно, огорчало… И как только возник театр "Школа современной пьесы", я сразу пригласил ее к нам. Можно сказать, Алферова стояла у истоков. За эти годы она переиграла на нашей сцене очень много больших, замечательных ролей".

"Хотя актриса Ирина Алферова непростая, – считает бывший однокурсник. – Она могла бы стать артисткой выдающейся, но... Она очень боится быть на сцене необаятельной, недоброй, боится отдаваться отрицательным движениям чувств. Сколько ни пытался я ее убедить, что та или иная сценическая злодейка – это всего лишь образ… Нет! Она не хочет играть плохих людей. Для нее это идеологически неприемлемо. Но ее недостатки – это ее достоинства: Ирина Алферова всегда, и на сцене, и в жизни, остается обворожительной, женственной, красивой".

"И вот какую забавную деталь я подметил: со временем Ирина Алферова стала обращаться ко мне не на ты, а на вы, как к старшему. Боюсь, скоро я и сам поверю, что она с каждым годом становится все моложе, все юнее", – улыбается Райхельгауз.