Обнесли на полмиллиона долларов: в Москве обокрали квартиру Марии Максаковой

О том, что на Краснопресненской набережной обокрали квартиру оперной певицы Марии Максаковой, сообщил LIFE. Как пишет издание, последний раз артистка там появлялась в 2016 году. Она подарила недвижимость своему знакомому, который должен был ее продать, но того обманули покупатели. Через суд певица вернула себе квартиру, но не досчиталась находящегося в ней имущества.
Например, из сейфа пропали 50 тысяч долларов и 40 тысяч евро. Помимо этого, из квартиры Максаковой вынесли 31 картину. Их общая стоимость составляет 300 тысяч долларов. Сотрудники правоохранительных органов уже в курсе случившегося. Злоумышленники разыскиваются.
Стоит отметить, что ранее наследники Марии Максаковой подали иск в Пресненский суд Москвы. Они требуют, чтобы мать передала им квартиру на Краснопресненской набережной. Стоимость недвижимости – 200 миллионов рублей.
Напомним, в этом году Мария Максакова вернулась из Украины в Россию. Оперная певица решила помириться с родственниками, но те ее не приняли. Скандал в семье артистки активно обсуждался на федеральных каналах. Она принимала участие в съемках ток-шоу.
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