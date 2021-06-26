"Как же устала": Заворотнюк захотела сбежать в деревню

25-летняя Анна Заворотнюк пооткровенничала с поклонниками.

В пятницу, 25 июня, дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в "Инстаграм" несколько красивых снимков, от которых поклонники были в восторге. Однако строки, которые оставила Анна под кадрами, заставили фанатов беспокоиться за девушку. Они сочли, что наследница знаменитой артистки переживает не лучшие времена.

Анна призналась, что хочет отправиться в деревню, гонять кур и оседлать лошадь. Также дочь актрисы мечтает бегать босиком по полю, собирать клубнику, увидеть красивый закат и полежать на печи. Одна из поклонниц сделала вывод: "Девочка моя, как же ты устала".

Стоит отметить, что недавно наследница артистки рассказывала, что потеряла способность наслаждаться жизнью и просто не знает, где черпать энергию и вдохновение. Анне надоели все переживания и негативные мысли, однако девушка не понимает, как от них избавиться.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая два года борется с раком. По сообщениям СМИ, 50-летняя актриса хоть и находится в сознании, но чувствует себя крайне плохо. Артистка продолжает принимать лекарства и находиться под наблюдением врачей.