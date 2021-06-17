"Слабых принято добивать": на опустившей руки тяжелобольной Аршавиной поставили крест

Накануне Алиса Аршавина в личном блоге опубликовала трагичный пост, в котором заявила, что устала.

Бывшая жена футболиста рассказала, что уже год борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием. Из-за проблем со здоровьем у нее провалился нос и отказывают конечности. По словам журналистки, поначалу она надеялась вылечиться, но потом стало ясно, что проблема намного серьезнее.

В личном блоге Алиса Аршавина заявила, что у нее ничего не получается ни с жизнью, ни со здоровьем. По ее словам, порой кажется, что она действительно сможет все, но обстоятельства поворачиваются к ней спиной. Она попрощалась с подписчиками и заявила, что больше не вернется в соцсети.

Скандальный блогер Лена Миро отметила, что публикация Алисы Аршавиной действительно настораживает, потому что кажется, будто та намекает на скорый суицид. Впрочем, больше всего блогера заинтересовало не послание бывшей жены футболиста, а реакция людей.

Как отметила Миро, народ в комментариях разделился на два лагеря: одни жалели больную, а вторые "орали, что бывшей Аршавина так и надо". Она уверена, что журналистку травят не за то, что та в свое время увела футболиста из семьи.

"Истинная же причина в том, что Алиса показала слабость. Слабых – даже больных женщин – в нашем обществе принято добивать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала блогер.