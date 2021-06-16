"Ничего не получается с жизнью": гниющая заживо Аршавина сделала жуткое признание

Журналистка не так давно призналась, что из-за проблем со здоровьем у нее отнимаются ноги и проваливается нос. Многие поначалу предположили, что блогер лукавит, а проблемы с носом у нее начались из-за неудачной пластической операции. Увы, все оказалось гораздо серьезнее.
Алиса Аршавина надеялась вылечиться, но теперь, похоже, готова сдаться. В личном блоге она опубликовала пугающее послание. Под фотографиями детей и бабушки экс-жена футболиста извинилась за то, что не смогла обеспечить для семьи достойную жизнь.
"Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается и сегодня закрылась последняя (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Алиса Аршавина. Блогер отметила, что за все свои грехи ответила сполна и ей надоели обвинения в "бумеранге". Журналистка также поблагодарила тех подписчиков, которые ее поддерживали морально. Она добавила, что это ее последняя публикация в соцсети.
Однако поклонники постарались отрезвить отчаявшуюся Алису Аршавину. "Не падайте духом! Все будет хорошо! Держитесь, не сдавайтесь!", "Эта точка кипения с каждым происходит. Упали, полежите немного.. но вставайте и идите дальше! Бог в помощь", "Алиса, держитесь, ради детей все равно держитесь", – написали в комментариях.
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