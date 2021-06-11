"Не хватит времени, отпущенного Богом": проникновенное послание Жукова довело россиян до слез

Солист группы "Руки вверх!" оставил своей супруге, Регине Бурд, трогательное послание в личном блоге. Пользователи прочувствовали настроение артиста.

В "Инстаграме" музыканта появилась очередная фотография с женой. Оказалось, что сегодня пара отмечает важную дату. Именно в этот день 15 лет назад начались их отношения. Сергей Жуков не скрывает, что с каждым днем его чувства становятся лишь сильнее, а напоминать любимой женщине об этом он готов постоянно.

Певец обратился к Регине Бурд. Он указал, что мечтает только о том, чтобы жена была рядом с ним, как говорится, и в горе, и в радости. Сейчас его беспокоит лишь то, что ему может "не хватить времени, отпущенного Богом" на то, чтобы всецело насладиться их совместной жизнью. Также он хотел бы еще раз влюбиться в избранницу, чтоб все этапы их романа повторялись бесконечно.

Сергей Жуков попросил возлюбленную быть счастливой и отметил, что они с наследниками будут рядом, чтобы всячески поддерживать в ней это состояние. Он пообещал, что сделает все, чтобы Регина стала самой счастливой, радостной и любимой женщиной в мире. В конце послания артист признался ей в любви.

Пост знаменитости довел подписчиков до слез. "Волшебные слова", "Как трогательно", "Потрясающе! Как же это прекрасно", "До слез, ребята! Самые трогательные", "Слова настоящего мужчины! Люблю вас обоих", "Самое трогательное и чувственное поздравление", "Шикарная пара! Вы настоящие", "Плачу! Будьте счастливы", – писали они.

