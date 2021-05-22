"20 лет он со мной": Связь Сергея Жукова с переодетым в женщину коллегой стала судьбоносной

Травести-артист Анатолий Евдокимов прокомментировал сотрудничество с Сергеем Жуковым. Солист группы "Руки вверх" покорил вершины чартов, благодаря провокационным выходкам на камеру.

22 мая кумиру 90-х Сергею Жукову исполнилось 45 лет. В честь праздника травести-артист Анатолий Евдокимов рассказал о том, при каких обстоятельствах сблизился с артистом и какое значение для него имеет тесная связь с солистом группы "Руки вверх".

Знакомство мужчин произошло ввиду съемок клипа на песню "Он тебя целует". Формат ролика был неоднозначным и в некотором роде вызывающим. "Мне надо было надеть парик и при всей съемочной группе, состоящей из мужиков, якобы, заняться любовью с парнем", — объявил Анатолий, вспомная события того времени. Евдокимов испытал шок, когда узнал о том, что ему придется делать на камеру, но пересилил себя и смог создать для Сергея Жукова красивую историю.

Клип получил колоссальный успех, поэтому дальшейшее сотрудничество солиста "Руки вверх" и травести-артиста продолжилось. Вместе они начали выступать на корпоративных мероприятиях и стали все лучше общаться. Важной датой для них обоих стала годовщина выхода клипа — ее всегда отмечали, как особенное случай. Карьерный рост певца пошел в гору, благодаря надежной поддержке Анатолия Евдокимова. "Почти 20 лет он со мной", — выразился артист о Сергее Жукове, добавляя, что очень счастлив от этого.



Тем не менее Анатолий Евдокимов столкнулся и с унижениями. Россияне по-разному отнеслись к его театральному амплуа в клипе "Руки вверх". Популярность такого плана совсем не устраивала мужчину. "Я даже на улицу тогда перестал выходить", — признался травести-артист.