Канье Уэст переключился на Ирину Шейк после развода с Ким Кардашьян

Информация о возможном романе звезд нашли репортеры газеты The Sun. Журналисты увидели "Сторис" инстаграм-страницы DeuxMoi о жизни звезд. Там появились данные от некого источника о том, что у Канье Уэст и Ирины Шейк якобы началась любовь.
"Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера", – говорится в сообщении источника.
СМИ подтверждают, что по крайней мере пара испытывает интерес друг к другу. Официальной информации о романе Ирины Шейк и бывшего мужа американской звезды Ким Кардашьян пока нет. Звезды пока не прокомментировали эти данные.
Впрочем, после развода с Ким рэпер предоставлен сам себе, поэтому ему часто в последнее время приписывают романы с разными девушками. Ранее сообщалось, что Канье Уэста часто видеть с писательницей Кэндис Оуэнс. У пары действительно много общего – как минимум оба поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа.
Напомним, Ирина Шейк знакома с Канье Уэстом и часто участвует в проектах рэпера. В 2010 году она снялась в его клипе на композицию Power. Также она много раз участвовала в показах бренда Канье Уэста на европейских неделях моды.
Зимой этого года стало известно о разводе Канье Уэста и бизнесвумен Ким Кардашьян. Вместе они были семь лет, за это время на свет появились четверо их детей.
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