Кто и зачем держит в плену Вячеслава Зайцева

С каждым днем мы видим все больше и больше тревожных новостей, связанных с именем легендарного модельера Вячеслава Зайцева.



Многочисленные проблемы со здоровьем, семейные конфликты, суды вокруг дома моды – увы, все это сейчас напрямую ассоциируется с именем знаменитого кутюрье. Сначала в прессе появилась информация о приближенной к дизайнеру семье Гарафутдиновых.

Блогеры часто наведывались в резиденцию к Зайцеву, где снимали с ним юмористические ролики для соцсетей. Общественность возмутило то, что модельера, который передвигается на инвалидном кресле, делают персонажем вайнов.

Затем выяснилось, что день рождения Вячеслава, который организовывал бизнесмен Вадим Хусаинов, стал коммерческим мероприятием, на которое продавались билеты стоимостью от 15 до 200 тысяч рублей. Наконец, появились еще более тревожные новости, связанные с домом моды Зайцева. По слухам, скоро его могут продать третьим лицам. Когда я вижу все эти чудовищные заголовки, то думаю лишь об одном – почему рядом с 83-летней легендой моды сейчас находится кто угодно, но только не его семья? Почему отмалчивается сын Вячеслава, где его любимая внучка Маруся?

Понятное дело, что в данный момент, когда кутюрье находится в довольно преклонном возрасте, рядом с ним появляется все больше неоднозначных личностей. Конечно, некоторые из них преследуют корыстные интересы, возможно, кто-то стремится втереться в доверие и урвать кусок потенциального наследства, пока есть возможность.

Именно поэтому здоровье, покой и душевную гармонию Зайцева должны оберегать его самые близкие люди, дети и внуки. Знаю, что у Вячеслава и его сына Егора был долгий конфликт, который тянулся не один год.

На мой взгляд, когда ситуация становится настолько патовой, нужно забыть о гордости и былых обидах. Очевидно, что модельер сейчас нуждается в поддержке сына.

Если Егор не вмешается в те скандалы, которые сейчас царят вокруг его отца, все это может закончиться печально. Я надеюсь, что тучи, которые сейчас сгустились над фамилией Зайцевых, объединит членов этой семьи, сделает их более дружными, сильными и едиными. Надеюсь, что совсем скоро имя Вячеслава Зайцева будет связано с новыми коллекциями и fashion-трендами, а не со скандалами и судами.