Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Четверг
10 июня
Лента новостей
02:26
Кто и зачем держит в плену Вячеслава Зайцева
00:17
Новоиспеченной актрисе Бузовой предложили исполнить роль дерева
21:56
"Впереди планеты всей посредственности": Поплавская больно ударила по выскочке Бузовой
21:44
На военной базе в Техасе произошла стрельба
21:37
"Пропагандируете моральных уродов": Крапивина заявила об извращениях Киркорова
21:35
Жителям Лобни сообщили об ограничении движения по железнодорожному переезду
21:19
Путин раскритиковал украинский закон о коренных народах: смахивает на нацистскую Германию
20:39
В Красноярске пассажир такси обстрелял из пистолета велосипедистов
20:30
Не успевшего развестись Канье Уэста застукали за интимом с Ириной Шейк
20:22
Тихановская: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею
20:21
Ножки да рожки: что случилось с 52-летним Ильей Лагутенко
19:52
Набить карманы побольше: украинцы против законопроекта Зеленского по деолигархизации
19:26
Политолог Селиванов назвал учения НАТО на Украине подготовкой к вторжению
19:24
Счастье отказавшейся регистрировать брак Кожевниковой поставили под сомнение: Так не бывает
19:14
Американист Дробницкий рассказал о серьезной проблеме Байдена перед встречей с Путиным
19:02
Скончалась звезда фильма "Три орешка для Золушки"
18:47
"Как пугало": вырядившуюся Гузееву крепко приложили
18:42
Газманов влез в гей-разборки Киркорова с экс-продюсером Лободы: Расчлененка и ненависть
18:08
"Дело дрянь": известная актриса Волкова и ее сын незаконно проникли к соседям
18:00
Вирусолог Альштейн о росте заболеваемости коронавирусом: Люди потеряли бдительность
17:49
Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
17:36
В России предложили увеличить пенсию для многодетных родителей
17:32
"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой
17:14
Всплыла информация об уходе беременной наследницы Легкоступовой
17:11
"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе
17:11
В Харькове мужчина бросил гранату в людей
17:05
50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью
16:37
Алсу неоднозначно отреагировала на слухи о разводе с мужем
16:29
Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом
16:28
Манукян взорвался из-за подлости близкой подруги Киркорова: Верх лицемерия
16:23
Нинидзе показала интимные забавы с Виторганом
16:14
Аналитик Егоров назвал возможные сроки ухода Лукашенко: Белорусская революция не закончилась
16:00
Джигурда бросился спасать затравленную Бузову
15:52
Борщева высказалась о романе с пойманным на измене Слепаковым
15:51
Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра
15:50
Решетова показала очень личные кадры с сыном от Тимати
15:48
Похоронившего карьеру историей с насилием и каннибализмом актера заперли в лечебнице
15:39
Пригожин взял на себя вину за скандал с Бузовой: Великие актеры переворачиваются в гробу
15:04
Частный детектив "слил" жене Слепакова видео его грязной измены
15:04
Появилось уникальное фото Жуковой с новорожденным сыном
15:02
"В себя придите!": взбешенный Манукян взорвался из-за оскорблений экс-продюсера Лободы
14:40
"Больна?": скрывающие дочь Чумаков и Ковальчук вызвали подозрения публики
14:37
Мишуков из "Содержанок" о крахе брака: Последние два года были невыносимы
14:30
"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата
14:24
"Боюсь выходить на улицу": Соседов пожаловался на угрозы экс-избранника Максаковой
14:21
"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой
14:19
"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым
14:16
В Курске дети прокатились на крыше внедорожника и привлекли внимание прокуратуры
14:15
Здание Мособлдумы передали Москве
14:03
Популярного певца госпитализировали с коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ
"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой
Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову
Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости
"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Кто и зачем держит в плену Вячеслава Зайцева

Кто и зачем держит в плену Вячеслава Зайцева

Антон Беккужев

Антон Беккужев блогер

 Журналист, телевизионный эксперт, ведущий реалити-шоу «ДОМ-2. Остров любви» на ТНТ
С каждым днем мы видим все больше и больше тревожных новостей, связанных с именем легендарного модельера Вячеслава Зайцева.
прочитано 420 раз

Многочисленные проблемы со здоровьем, семейные конфликты, суды вокруг дома моды – увы, все это сейчас напрямую ассоциируется с именем знаменитого кутюрье. Сначала в прессе появилась информация о приближенной к дизайнеру семье Гарафутдиновых.

ПО ТЕМЕ

"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым

Еле передвигался и говорил: вышедший в свет Зайцев ужаснул народ

Раскрыты шокирующие данные о сыне больного Вячеслава Зайцева

Блогеры часто наведывались в резиденцию к Зайцеву, где снимали с ним юмористические ролики для соцсетей. Общественность возмутило то, что модельера, который передвигается на инвалидном кресле, делают персонажем вайнов.

Затем выяснилось, что день рождения Вячеслава, который организовывал бизнесмен Вадим Хусаинов, стал коммерческим мероприятием, на которое продавались билеты стоимостью от 15 до 200 тысяч рублей. Наконец, появились еще более тревожные новости, связанные с домом моды Зайцева. По слухам, скоро его могут продать третьим лицам. Когда я вижу все эти чудовищные заголовки, то думаю лишь об одном – почему рядом с 83-летней легендой моды сейчас находится кто угодно, но только не его семья? Почему отмалчивается сын Вячеслава, где его любимая внучка Маруся?

Понятное дело, что в данный момент, когда кутюрье находится в довольно преклонном возрасте, рядом с ним появляется все больше неоднозначных личностей. Конечно, некоторые из них преследуют корыстные интересы, возможно, кто-то стремится втереться в доверие и урвать кусок потенциального наследства, пока есть возможность.

Именно поэтому здоровье, покой и душевную гармонию Зайцева должны оберегать его самые близкие люди, дети и внуки. Знаю, что у Вячеслава и его сына Егора был долгий конфликт, который тянулся не один год.

На мой взгляд, когда ситуация становится настолько патовой, нужно забыть о гордости и былых обидах. Очевидно, что модельер сейчас нуждается в поддержке сына.

Если Егор не вмешается в те скандалы, которые сейчас царят вокруг его отца, все это может закончиться печально. Я надеюсь, что тучи, которые сейчас сгустились над фамилией Зайцевых, объединит членов этой семьи, сделает их более дружными, сильными и едиными. Надеюсь, что совсем скоро имя Вячеслава Зайцева будет связано с новыми коллекциями и fashion-трендами, а не со скандалами и судами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
10 июня 2021, 02:26 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелый Зайцев связался с любовницей Баскова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Приглашаю на шашлыки": безжалостная Гордон разнесла Киркорова после скандала с Лободой

Юрист возмущена ситуацией
Шоу-бизнес

"Очень крутая баба": Собчак влезла в скандал Киркорова и продюсера Лободы

Журналистка поддержала обоих
Шоу-бизнес

Трусы наизнанку: раздевшаяся на публике Волочкова стала посмешищем

Балерина появилась в провокационном виде
Шоу-бизнес

"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой

Актер не терпит лицемерия

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+