Еприкян вышла в свет с младенцем на руках после слухов о беременности

Звезду Comedy Woman Наталью Еприкян недавно заподозрили в беременности. Артистка удивила фанатов новым фото.

Создатель, продюсер и ведущая Comedy Woman Наталья Еприкян показала в своем аккаунте свежее фото, на котором предстала с милой девочкой на руках. 42-летняя юмористка сидела на качелях и держала малышку на коленях.

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Знакомая многим по сценариям Comedy Woman как Наталья Андреевна юмористка отлично смотрелась рядом с ребенком. Многие решили, что это ее дочь. К тому же, совсем недавно в Сети появились слухи о том, что звезда беременна. К слову, актриса уже устала опровергать информацию о своей беременности. Свежее фото она показала ко Дню защиты детей. Судя по всему, девочка не является ее дочерью, на руках у нее сидела племянница Стефания.

Напомним, в мае этого года Наталья Еприкян поделилась радостной новостью. В семье актрисы родился ребенок. Пополнение произошло у жены ее брата Гарика.

Стоит отметить, что о личной жизни Натальи Еприкян почти ничего не известно. Она никогда не давала интервью на эту тему и не выкладывает в своем аккаунте фотографий с возлюбленным. Известно лишь, что она встречалась с грузинским дизайнером Кахабером Цискаридзе, но подробности об их отношениях не разглашались.