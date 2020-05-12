Звезда Comedy Woman сообщила о первенце

Наталья Андреевна из юмористического шоу рассказала в своем инстаграм-аккаунте о пополнении. Она отметила, что для нее это очень важный день.
"Сегодня у моего родного брата родилась дочка! Наш первенец и наша принцесса!" – приводит слова звезды Comedy Woman Пятый канал. Счастливое событие произошло 11 мая.
По словам Натальи Еприкян, этот день для нее особенная дата, потому что 11 мая появился на свет один из ее лучших друзей – известный стилист Владимир Акопджанов. Артистка пожелала девочке расти такой же доброй, скромной и талантливой, как и ее отец.
Фолловеры поддержали звезду Comedy Woman и заметили, что 42-летней Наталье Еприкян пора обзавестись собственными детьми. Юмористка ни разу не выходила замуж и скрывает личную жизнь от общественности.
Наталья Еприкян переехала с семьей из Тбилиси в Москву в возрасте 14 лет. Окончила Российский экономический университет по специальности математик-экономист. Участница команды КВН "Мегаполис" (2004—2007), в 2006 году создала клубный юмористический проект Made in Woman. С 21 ноября 2008 года шоу выходило на канале ТНТ, а позже сменило название на Comedy Woman.
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