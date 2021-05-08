"Общаюсь с мертвецами": Шерон Стоун вернулась с того света

Голливудская знаменитость едва не простилась с жизнью после инсульта. Шерон Стоун объявила, что попала в потусторонний мир.

Двадцать лет назад здоровье подвело знаменитую артистку так сильно, что она оказалась на больничной каталке с минимальным шансом выжить. Шерон Стоун сразил инсульт, произошло кровоизлияние в мозг и как следствие — клиническая смерть. Пока медики спасали актрису, как сообщила сама звезда, произошло невероятное. Женщина погрузилась в особое состояние, сумев увидеть то, что живым людям неподвластно. По словам самой Шерон Стоун, она пережила сверхъестественное путешествие.

В новом интервью 63-летняя артистка объявила, что, будучи на волоске от смерти, столкнулась с чувствами, о которых говорят люди, вернувшиеся с того света. Шерон Стоун осознала, что покидает тело, ее озарил свет в конце тоннеля. "У меня было ощущение, что я общаюсь с мертвецами. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но присутствовало понимание, что мы общаемся", — выразилась актриса.

Знаменитость помнит и о том, что произошло, когда она вышла из трансцендентного состояния. В определенный момент ее грудь пронзила адская боль, будто бы кто-то очень сильно ударил ее. После этого Шерон Стоун перестала погружаться в неземное пространство. Вспоминая о пережитом, спустя много лет, звезда считает, что боль ей причинил дефибриллятор, который использовали доктора.

