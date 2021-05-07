Чуть не утопилась: пьяную Кардашьян еле вытащили из океана

На днях Кортни Кардашьян отпраздновала свое 42-летие. По этому случаю она отправилась вместе с 45-летним бойфрендом, барабанщиком рок-группы Blink 182 Трэвисом Баркером на Гавайи.Пара остановилась в 5-звездочном отеле Amangiri в штате Юта. Несмотря на отпуск, Кортни решила не отказываться от соцсетей и активно делится фотографиями.
Мужчина трогательно поздравил свою спутницу с днем рождения. Он заказал огромный плакат с теплыми пожеланиями, который развернул над Кардашьян в небе вертолет. Зрелище развернулось прямо на пляжем Лагуна-Бич, где пара отдыхала.
Через какое-то время именинница уже порядочно выпила спиртного и пошла купаться в океан. Тут то и произошло несчастье. Неожиданно Кортни Кардашьян накрыла двухметровая волна, никто даже ничего не успел понять.
Сначала Трэвис растерялся. Он не понимал, что делать и глупо смотрел в сторону ЧП. Через какое-то время он бросился на помощь Кортни и вытащил ее из воды.
Судя по всему, каникулы с 45-летним возлюбленным превзошли все ожидания Кортни Кардашьян. В своем "Инстаграм" она сравнила их с раем. На одной из последних фото она страстно целует Трэвиса, сидя на нем верхом.
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