Отец Бритни Спирс объявил страшный диагноз певицы

Жизнь Бритни Спирс превратилась в ад много лет назад. В 2008 году по решению суда знаменитой блондинке была назначена опека, так как ее признали недееспособной. Звезда полностью попала под влияние отца, потеряла родительские права и огромное количество заработанных денег, продолжая при этом выступать на сцене и собирать залы слушателей. Поклонники запустили движение #FreeBritney, будучи уверенными в том, что звезде нужна помощь, так как на ее имени наживаются безосновательно.
Британская телекомпания BBC выпустила фильм "Битва за Бритни", в котором показали важные документы о здоровье поп-дивы. В них отец певицы указал на диагноз, который поставили Бритни Спирс — деменция. При этом в текстах не отмечено, каким образом и когда его определили. Мужчина отказался комментировать заявления, которые были сделаны в фильме о его дочери.
Активистка Меган Рэдфорд, выступающая за свободу звезды, уверена — у певицы нет и не было никакой деменции, а отец артистки занимается мошенничеством и всячески выгораживает себя. Многие поклонники Бритни Спирс разделяют это мнение. Согласно их позиции, с таким жутким диагнозом знаменитость бы не смогла записывать альбомы и совершать энергозатратные туры по всему миру.
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