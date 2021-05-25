"Мы должны были встретиться!": Пресняков опубликовал фото с Орбакайте и вывалил откровения

25 мая Кристина Орбакайте отмечает 50-летие. Владимир Пресняков нежно поздравил ее.

Пресняков одним из первых поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения. В своем "Инстаграм" артист признался, что все еще испытывает нежные чувства к своей бывшей жене. Певец откровенно написал в тексте публикации, что благодарен ей за бурную молодость и сына Никиту.

"Мы должны были встретиться!" – вдохновенно написал Пресняков.

Коллеги артистов Леонид Агутин и Игорь Николаев тоже поздравили певицу в комментариях "Инстаграм" артиста. Они отметили, что публикация получилась взвешенной и четкой.

Напомним, когда у Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова начался роман, ей было всего 15 лет, а будущему артисту – 18. Сын родился у пары через пять лет в Лондоне. При этом официально они не были расписаны. Всего же в гражданском браке пара прожила десять лет. Первый раз Кристина Орбакайте официально пошла под венец только в 2005 году за бизнесмена Михаила Земцова.

Поклонники пишут в комментариях, что Пресняков и Орбакайте могли бы не расставаться, и тогда они до сих пор были бы отличной парой...

"Была бы семья творческая нормальная", – написали в Сети с горечью фанаты артистов.

Отметим, что сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита тоже связал свою жизнь с творчеством и эстрадой. Он создал свою группу, которую продвигает самостоятельно, без влияния состоятельных родителей. Также мужчина снимается в кино и играет в театре.