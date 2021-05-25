"Человек-такса": известного актера хотели заформалинить для коллекции

После смерти знаменитого карлика Владимира Федорова всплыли интересные подробности его жизни.

Известного советского актера не стало 18 мая 2021 года. Знаменитый Черномор из советского фильма "Руслан и Людмила" ушел из жизни в возрасте 82 лет. На долю Владимира Федорова с раннего детства выпало много испытаний, но он никогда не терял присутствия духа и всегда учил творить добро.

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В последние годы актер писал много воспоминаний. Он называл себя человеком-таксой и рассказывал, что родился с очень большой головой и очень короткими конечностями. Акушерка, пришедшая в ужас при виде новорожденного, предложила его матери "заформалинить" ребенка для коллекции и пообещала, что у той еще будут нормальные дети. Однако женщина не пошла на такое преступление и ушла из роддома вместе со своим особенным сыном.

Впрочем, в воспоминаниях артиста со временем факты часто менялись, поэтому странное предложение акушерки могло оказаться всего лишь семейной легендой. Сам Федоров считал, что ген карликовости достался ему от деда, и подчеркивал, что его родители были красивыми и высокими людьми. Они очень любили сына, поэтому он никогда не чувствовал себя каким-то неправильным.

Однако посторонние считали мальчика убогим и даже крестились, завидев его. Многие медики предрекали Федорову ментальные проблемы, но они ошибались. Федоров не вырос больше одного метра тридцати сантиметров, но уже в детстве стал взрослым человеком. Когда отец ушел, а мать заболела, Владимир Федоров стал единственным добытчиком в семье – об этом сообщила "КП".