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Шоу-бизнес
"Человек-такса": известного актера хотели заформалинить для коллекции

"Человек-такса": известного актера хотели заформалинить для коллекции

После смерти знаменитого карлика Владимира Федорова всплыли интересные подробности его жизни.
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Известного советского актера не стало 18 мая 2021 года. Знаменитый Черномор из советского фильма "Руслан и Людмила" ушел из жизни в возрасте 82 лет. На долю Владимира Федорова с раннего детства выпало много испытаний, но он никогда не терял присутствия духа и всегда учил творить добро.

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В последние годы актер писал много воспоминаний. Он называл себя человеком-таксой и рассказывал, что родился с очень большой головой и очень короткими конечностями. Акушерка, пришедшая в ужас при виде новорожденного, предложила его матери "заформалинить" ребенка для коллекции и пообещала, что у той еще будут нормальные дети. Однако женщина не пошла на такое преступление и ушла из роддома вместе со своим особенным сыном.

Впрочем, в воспоминаниях артиста со временем факты часто менялись, поэтому странное предложение акушерки могло оказаться всего лишь семейной легендой. Сам Федоров считал, что ген карликовости достался ему от деда, и подчеркивал, что его родители были красивыми и высокими людьми. Они очень любили сына, поэтому он никогда не чувствовал себя каким-то неправильным.

Однако посторонние считали мальчика убогим и даже крестились, завидев его. Многие медики предрекали Федорову ментальные проблемы, но они ошибались. Федоров не вырос больше одного метра тридцати сантиметров, но уже в детстве стал взрослым человеком. Когда отец ушел, а мать заболела, Владимир Федоров стал единственным добытчиком в семье – об этом сообщила "КП".

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Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 13:09 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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