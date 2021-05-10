Где же папа? Муж оставил Бородину с больной дочкой в чужой стране

Ведущая шоу "Дом-2" попала в страшную ситуацию. Младшая дочь Ксении Бородиной заболела в самый неподходящий момент.

Светская львица Ксения Бородина обожает своих дочерей Марусю и Теону. Звезда часто снимает видеоролики с участием юных наследниц и гордится ими. Недавно Ксения Бородина отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты вместе с детьми. Сначала все шло как по маслу: знаменитость показывала роскошные апартаменты, вид на Персидский залив и отель "Парус". Но потом ее 5-летняя дочь Теона внезапно заболела. У девочки серьезно воспалилось ухо, а взятые с собой на отдых лекарства оказались бессильны.

Ксения Бородина немедля вызвала скорую помощь, но, как в последствии выяснилось, у прибывших на подмогу медиков не было с собой лекарств, так как в местной неотложке это не принято. Телеведущая все же сумела достать нужные препараты, хоть и с большим трудом. Она пожаловалась на поклонникам в инстаграм-аккаунте на тягостные заботы. Поклонники в свою очередь удивились, почему звезда вынуждена сама справляться с неожиданными проблемами, пока ее муж развлекается неподалеку.

Дело в том, что супруг ведущей Курбан Омаров тоже отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, только отдельно от жены. Бизнесмен решил уделить время своему сыну Омару, который появился на свет от предыдущего брака. С Ксенией Бородиной, судя по ее публикациям, в этом мини-отпуске мужчина не пересекался.

