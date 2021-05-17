Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову

В последнее время тема буллинга и харассмента широко обсуждается не только в западных, но и в российских СМИ.



Отечественные звезды все чаще делают шокирующие признания и рассказывают, что в разные периоды своей жизни становились жертвами насилия и домогательств со стороны более статусных и авторитетных коллег. Так, недавно Елена Проклова призналась, что еще в 15-летнем возрасте стала жертвой домогательств одного известного актера (по описанию общественность тут же узнала в нем покойного Олега Табакова). А певица Ани Лорак рассказала, что в свое время продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на раскрутку в карьере.



К моему удивлению, после этого к Лорак и Прокловой отнюдь не все отнеслись с пониманием и сочувствием. Многие коллеги по цеху Ани и Елены осудили их за столь важные, на мой взгляд, признания. Например, Яна Поплавская и Лия Ахеджакова были возмущены откровениями Прокловой. А певица Светлана Лобода пусть не напрямую, но косвенно усомнилась в правдивости слов своей землячки и вечной соперницы Ани Лорак. Мне кажется, именно такие предсказуемые реакции и заставляет жертв харассмента молчать и скрывать факты домогательства долгие годы. Женщины боятся быть осужденными, опасаются того, что им не поверят или, чего хуже, просто высмеют.

Посудите сами – харассменту и насилию подвергаются не только знаменитости, но и обычные люди. Произойти это может, где угодно – не только на съемочных площадках или в сфере шоу-бизнеса. Домогательства со стороны своего руководства может испытывать любой сотрудник в офисе или на производстве. Подобное случается не так уж и редко, но как правило жертвы абьюза предпочитают скрывать это. В лучшем случае они увольняются или сбегают от проблемы, а в худшем – могут терпеть подобное долгое время. Насильникам развязывает руки как раз уверенность в том, что об их злодеяниях никто не узнает. И именно общественные заявления, особое внимание к этой проблеме может предотвратить харассмент.

На мой взгляд, публичные люди, которые открыто говорят о насилии в собственной жизни, делают большое дело. Они меняют отношение к данной проблеме и, возможно, спасают множество женщин, которые могут оказаться на их месте. Я всецело поддерживаю и Елену Проклову, и Ани Лорак. Ситуации, в которых они оказались, просто чудовищны. Хорошо, что эти яркие женщины не сломались, а нашли в себе силы не останавливаться и двигаться дальше, преодолевая все сложности на своем пути. Уверен, что благодаря привлечению внимания к столь важной теме харассмента насилия и жестокости в нашем обществе будет становиться все меньше.