Стал известен победитель 8-го сезона шоу "Голос.Дети"

Накануне вышел в эфир финальный выпуск восьмого сезона шоу "Голос. Дети". По его итогам победителем конкурса стал Владислав Тюкин из команды певицы Светланы Лободы.

13-летний певец исполнил песню "Who wants to live forever" рок-группы Queen. Помимо него за звание лучшего боролись Мария Политикова из команды рэпера Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида. Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 56% зрителей.