"Невероятный кайф": 65-летний Саруханов откровенно о сексе и оргазме

Игорь Саруханов 6 апреля отметил 65-летие. Корреспондент "Дни.ру" поздравил музыканта с юбилеем и расспросил о личной жизни.

От супруги Татьяны у Игоря Саруханова двое красавиц-дочерей – 13-летняя Любовь и 6-летия Розалия. "Дочери растут, – радуется музыкант. – Они увлекаются музыкой и танцами – все в отца!"

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По словам Саруханова, его громкая фамилия наследницам вовсе не мешает. "Им с ней хорошо, – заверил артист. – В школе у них нет никакого блата или особенного отношения. Я лично пришел туда, познакомился со всеми учителями и попросил к моим дочкам относиться как к самым обычным людям".

Впрочем, не исключено, что популярный исполнитель на двух дочерях не остановится – энергии и желания у него с избытком "Мне все говорят, что я нормально выгляжу, нормальный во всех отношениях, – улыбается он. – Деньги тоже не все проел за пандемию, умею вкладывать и зарабатывать. Сейчас, например, задумал возродить популярную прежде группу "Круг" (советская рок-группа 1980-х годов, которая сформировалась из бывших музыкантов коллектива Стаса Намина – Прим. ред.)"

Артист признается, что хотя ему идет уже седьмой десяток лет, секса у него с годами не стало меньше. "Он в том же количестве, как и прежде, – заверил 65-летний Игорь Саруханов. – Хотя для меня секс – это не только плотские радости, но и сочинение песен. Я за время пандемии написал 12 песен! А ведь когда ты слышишь, что получилось в итоге, это такой невероятный кайф. Как оргазм!"