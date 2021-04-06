"Нет ресурса": Хаматова объяснила свой отказ от места Волчек

После смерти Галины Волчек многие ждали, что Чулпан Хаматова займет место худрука "Современника", но она испугалась ответственности.

Вплоть до самой кончины Галины Борисовны Хаматова была не только ведущей актрисой "Современника", но и заместителем худрука. После ухода из жизни Волчек предполагаемой преемственности не случилось, что удивило общественность. В интервью ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" Чулпан Хаматова рассказала о причинах, вынудивших ее отказаться от этого места.

Артистка призналась, что она не получала официального предложения этой должности, но косвенными путями ее всячески спрашивали и она испугалась. Должность худрука требует огромной ответственности, для которой у Хаматовой в настоящее время нет ресурса:

"Для меня это Голгофа, для меня это такая ответственность!"



В тот момент Хаматовой пришлось выбирать между двумя важнейшими делами в ее жизни: театром и благотворительным фондом. Она не смогла бы совмещать руководство двумя этими учреждениями, к тому же, женщина сомневается, что смогла бы стать хорошим худруком, ведь она всего лишь актриса. Артистка считает, что и для руководства театром нужен особый талант, которого у нее не хватает. В результате худруком "Современника" в январе прошлого года стал Виктор Рыжаков, а Хаматова продолжила играть в театре и кино, а также заниматься благотворительностью.

Напомним, что Чулпан Хаматова вместе с Диной Корзун являются основательницами фонда “Подари жизнь”, который борется за жизнь детей с тяжелыми заболеваниями.