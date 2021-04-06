"Нет ресурса": Хаматова объяснила свой отказ от места Волчек

Вплоть до самой кончины Галины Борисовны Хаматова была не только ведущей актрисой "Современника", но и заместителем худрука. После ухода из жизни Волчек предполагаемой преемственности не случилось, что удивило общественность. В интервью ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" Чулпан Хаматова рассказала о причинах, вынудивших ее отказаться от этого места.
Артистка призналась, что она не получала официального предложения этой должности, но косвенными путями ее всячески спрашивали и она испугалась. Должность худрука требует огромной ответственности, для которой у Хаматовой в настоящее время нет ресурса:
"Для меня это Голгофа, для меня это такая ответственность!"
В тот момент Хаматовой пришлось выбирать между двумя важнейшими делами в ее жизни: театром и благотворительным фондом. Она не смогла бы совмещать руководство двумя этими учреждениями, к тому же, женщина сомневается, что смогла бы стать хорошим худруком, ведь она всего лишь актриса. Артистка считает, что и для руководства театром нужен особый талант, которого у нее не хватает. В результате худруком "Современника" в январе прошлого года стал Виктор Рыжаков, а Хаматова продолжила играть в театре и кино, а также заниматься благотворительностью.
Напомним, что Чулпан Хаматова вместе с Диной Корзун являются основательницами фонда “Подари жизнь”, который борется за жизнь детей с тяжелыми заболеваниями.
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