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"Нет ресурса": Хаматова объяснила свой отказ от места Волчек

"Нет ресурса": Хаматова объяснила свой отказ от места Волчек

После смерти Галины Волчек многие ждали, что Чулпан Хаматова займет место худрука "Современника", но она испугалась ответственности.
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Вплоть до самой кончины Галины Борисовны Хаматова была не только ведущей актрисой "Современника", но и заместителем худрука. После ухода из жизни Волчек предполагаемой преемственности не случилось, что удивило общественность. В интервью ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" Чулпан Хаматова рассказала о причинах, вынудивших ее отказаться от этого места.

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Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Артистка призналась, что она не получала официального предложения этой должности, но косвенными путями ее всячески спрашивали и она испугалась. Должность худрука требует огромной ответственности, для которой у Хаматовой в настоящее время нет ресурса:

"Для меня это Голгофа, для меня это такая ответственность!"

В тот момент Хаматовой пришлось выбирать между двумя важнейшими делами в ее жизни: театром и благотворительным фондом. Она не смогла бы совмещать руководство двумя этими учреждениями, к тому же, женщина сомневается, что смогла бы стать хорошим худруком, ведь она всего лишь актриса. Артистка считает, что и для руководства театром нужен особый талант, которого у нее не хватает. В результате худруком "Современника" в январе прошлого года стал Виктор Рыжаков, а Хаматова продолжила играть в театре и кино, а также заниматься благотворительностью.

Напомним, что Чулпан Хаматова вместе с Диной Корзун являются основательницами фонда “Подари жизнь”, который борется за жизнь детей с тяжелыми заболеваниями.

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Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 04:05 Источник: Ютуб, "Осторожно, Собчак!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменилась Чулпан Хаматова

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