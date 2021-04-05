Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни

Новость о закрытии "Дома-2" представители шоу-бизнеса восприняли в основном положительно. Многие признавали, что проект изжил сам себя, и уже давно не преследует изначальных целей, а также не собирает желаемого рейтинга.
Однако недолго радовались звезды, и шоу "Дом-2" скоро как птица феникс восстанет из пепла и начнет выпускаться на канале "Ю". Программы будет выходить утром и вечером с прежними ведущими и участниками.
Актер Иван Охлобыстин резко прокомментировал новость о возвращении на экран данного проекта. Он негативно настроен по отношению к шоу "Дом-2" и считает, что "жить ему осталось недолго", пишет Starhit.
По мнению Охлобыстина, понять участников проекта можно. Для некоторых это своеобразный социальный лифт, с помощью которого они могут попасть на ТВ и выбраться из нищеты, проявить себя и стать популярными.
"Также понимаю тех, кто придумал и сделал такую программу. Но паразитировать на беде и на болезни не очень правильно", – рассказал Иван Охлобыстин.
Актер уверен, что шоу "Дом-2" надо было давно закрывать. При этом и сам канал "Ю", который теперь будет транслировать скандальную программу, актер не слишком уважает. Сам канал актер назвал "кислым" а его оставшихся зрителей "маньячными маньяками-онанистами".
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