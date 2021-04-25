"Ухудшение все-таки произошло": врачи вынесли Аните Цой неутешительный вердикт

Анита Цой, у которой ранее отнялась рука, рассказала о своем самочувствии.

Некоторое время назад звезда переболела коронавирусом. Но до сих пор звезда не может оправиться. Из-за болезни, как полагает знаменитость, у Аниты Цой практически парализовало левую руку.

Певица призналась, что конечность до сих пор почти не шевелится. Она считает, что COVID-19 нарушил работу ее организма. Анита Цой рассказала, как чувствует себя сейчас.

По словам исполнительницы, у нее заморожено плечо. Артистка собиралась провести майские выходные с друзьями на шашлыках, покопаться в огороде. Но планом не суждено сбыться. По словам певицы, врачи из разных стран заявили, что у нее произошло ухудшение.

Медики уверены, что Аните Цой необходимо операция. Российской медицине звезда не доверяет. Свое здоровье она хочет "отдать" в руки германских специалистов. Но пока сделать это непросто. Из-за пандемии полеты между странами ограничены, да и визу получить крайне сложно.

При этом артистка смотрит в будущее с оптимизмом. Уже к лету она планирует восстановиться и порадовать фанатов возвращением на сцену.