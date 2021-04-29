"Женушка тоже карьеру построила на скандалах": Соседов возмущен бесстыдной подставой Галкина

Имя 19-летней тиктокершы Вали Карнавал на слуху в связи с песней "Психушка" и попаданием в список "Форбс" самых высокооплачиваемых российских блогеров. Но после конфликта с 65-летней Ларисой Долиной о блогерше заговорили с новой силой. Кажется, только ленивый не высказался о недалекости Вали. Не остался в стороне и музыкальный критик Сергей Соседов.

Он-лайн шоу Максима Галкина "Музыкалити" с участием Долиной и Карнавал вызвало большой резонанс в обществе. Лариса Александровна оказалась возмущена незнанием Карнавал творчества популярных артистов и посоветовала ей пойти поучиться или петь дома на кухне, так как певец – это профессия, которая не терпит дилетантов. Ведущий шоу Максим Галкин попытался урезонить гостей, однако даже за пределами эфира скандал продолжил набирать обороты.

"Она чрезмерно мягко повела себя в этом "шоу", – говорит Соседов о Долиной. – Я бы на месте Долиной стукнул по голове и эту глупышку Валю Карнавал, и Макса Галкина, и с возмущением покинул бы студию. Конечно, это была подстава Галкина. Никакие бездари не могут даже находиться подле Долиной, а уж тем более что-то вякать против нее. Это недопустимо. Так что Долина здесь проявила чудеса дипломатии".

"Долина пришла на эфир из уважения к Галкину, – считает Соседов. – А кто там будет еще, ее уже не интересовало. Я бы тоже пришел. Она шла не к Вале Карнавал, она ее не знает (так же, как и я). Здесь дурно себя проявил именно Галкин, это ему нужен скандал. Как говорится, с кем поведешься: его женушка всю свою карьеру построила на скандалах и мифах".