Улыбающуюся Миддлтон заметили на публике сразу после похорон

Похороны супруга королевы Елизаветы состоялись 17 апреля. В Великобритании был объявлен траур.

Смерть мужа стала большим ударом для королевы, которая не ожидала такого исхода после якобы удачной операции мужа. Она отменила все мероприятия в честь своего дня рождения и не выходит в свет. Принц Филипп еще при жизни упоминал, что хотел бы, чтобы прощание с ним прошло без излишеств. Родные исполнили его последнее желание. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон искренне переживала за состояние принца Филиппа. На похоронах даже стойкая герцогиня не смогла сдержать эмоций. В какой-то момент она разрыдалась. Однако пользователей Сети поразило другое событие.

Уже через несколько дней после траурной церемонии Кейт Миддлтон появилась на публике в совершенно другом образе. Сияющая, радостная и улыбчивая, она с удовольствием позировала фотографам в роскошном пальто Dolche&Gabbana. Сперва событие вызвало диссонанс, но затем все встало на свои места.

Оказалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили 282-й учебный корпус Королевских ВВС в столице. В 2015 году принц Филипп снял с себя обязанности главнокомандующего эскадрильи и передал их герцогине.

