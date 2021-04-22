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Улыбающуюся Миддлтон заметили на публике сразу после похорон

Улыбающуюся Миддлтон заметили на публике сразу после похорон

Похороны супруга королевы Елизаветы состоялись 17 апреля. В Великобритании был объявлен траур.
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Смерть мужа стала большим ударом для королевы, которая не ожидала такого исхода после якобы удачной операции мужа. Она отменила все мероприятия в честь своего дня рождения и не выходит в свет. Принц Филипп еще при жизни упоминал, что хотел бы, чтобы прощание с ним прошло без излишеств. Родные исполнили его последнее желание. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон искренне переживала за состояние принца Филиппа. На похоронах даже стойкая герцогиня не смогла сдержать эмоций. В какой-то момент она разрыдалась. Однако пользователей Сети поразило другое событие.

Уже через несколько дней после траурной церемонии Кейт Миддлтон появилась на публике в совершенно другом образе. Сияющая, радостная и улыбчивая, она с удовольствием позировала фотографам в роскошном пальто Dolche&Gabbana. Сперва событие вызвало диссонанс, но затем все встало на свои места.

Оказалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили 282-й учебный корпус Королевских ВВС в столице. В 2015 году принц Филипп снял с себя обязанности главнокомандующего эскадрильи и передал их герцогине.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 15:13 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA

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