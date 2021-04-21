"Слезы ручьем": обнищавшая актриса Алферова ищет богатого партнера

Богатые, как известно, тоже плачут. Вот и актриса театра и кино Алферова призналась, что в жизни далеко не все радужно.

"Я что-то сильно устала, – плачет звезда. – Для того, чтобы двигать проект моих "Литературных посиделок", который требует больших трат во всех отношениях, потом еще куча текущих проблем и все это коронобесие кругом".

В рамках "Литературных посиделок" Ксения Алферова рассказывает подписчикам о драмах и судьбах известных писателей, читает их произведения. Но проект требует спонсорской подпитки.

Актриса жалуется, что ей "впервые за долгие годы жизнелюбие" изменило. Вероятно, все дело в том, что она, кажется, едва сводит концы с концами. "Очень нужен финансовый партнер, а где взять – не знаю", – горько вздыхает она.

Дочь Ирины Алферовой пытается взять себя в руки. "Обложилась собаками и кошками, они пытаются по-своему успокоить, это невероятно трогательно, а от этого себя еще жальче становится и слезы уже ручьем, – шокировала она. – Вообще, плакать полезно, расслабляешься и горести свои выплакиваешь, в себе не держишь. И после все кажется не так трагично".

Конечно, можно обратиться за моральной и материальной помощью к родным, но... "Муж в другом городе, маму и дочку расстраивать не хочется своими сиюминутными переживаниями", – заверила 46-летняя Ксения Алферова.