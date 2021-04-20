Смерть пришла в семью звезды сериала "Деффчонки"

Поклонники заметили, что актриса несколько дней не делала публикации в своем инстаграм-аккаунте, что на нее не похоже. 20 апреля знаменитость рассказала, что скончался ее двоюродный брат Алексей.
Причины трагедии Полина Максимова обнародовать не стала. Она поделилась фото церкви, написав дату "16.04.2021". Сначала фолловеры не поняли, о чем идет речь. Позже артистка поделилась в сторис кадром родственника.
Подписчики выражают соболезнования Полине Максимовой. "Светлая память Алексею", "Царствие небесное", "Крепитесь", "Сил вам", – высказались пользователи соцсети.
Артистку поддерживают родные и избранник Егор Корешков. Мужчина является коллегой Полины Максимовой по творческому цеху.
Напомним, Полина Максимова стала популярна после выхода на экраны сериала "Деффчонки". Также широкую известность 31-летняя актриса обрела благодаря главным ролям в кинокартинах "Последний кордон" и "Два Антона". На сегодняшний день она является одной из самых интересных и ярких молодых актрис отечественного кино.
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