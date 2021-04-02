"Не употребляла даже на свадьбе": близкие отказываются верить в хронический алкоголизм Легкоступовой

Недавно эксперты заключили, что смерть певицы наступила в результате заболеваний на фоне злоупотребления алкоголем. Родственники и друзья считают иначе.

Валентина Легкоступова скончалась чуть меньше года назад, но обстоятельства ее смерти все еще являются загадкой для многих. В то время ничто не предвещало беды. Она вышла замуж в третий раз и активно отмечала радостное событие.

Позднее они с новоиспеченным супругом Юрием Фирсовым ушли в запой, и это закончилось плохо. Артистка упала и сильно ударилась головой. Выяснилось, что она получила серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация и срочная операция не спасли звезду.

Специалисты провели несколько исследований, призванных установить причину смерти Валентины Легкоступовой. Выяснилось, что виной всему тяжелые заболевания, вызванные долгим злоупотреблением алкоголя, а также полученная травма головы. Близкие исполнительницы до сих пор не верят в то, что Валентина страдала зависимостью.

Адвокат семьи Сергей Жорин заявил, что они будут настаивать на проведении еще одной экспертизы. Они запросили доказательства в Ялте. Там звезда проходила множественные медицинские осмотры. Они намерены восстановить справедливость. По словам юриста, имеется определенный круг лиц, готовых подтвердить, что артистка "не употребляла даже на свадьбе". Наследники Валентины Легкоступовой уверены, что в смерти матери виноват исключительно Юрий Фирсов. Он все отрицает.