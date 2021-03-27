"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну

Недавно в эфире шоу "Пусть говорят" жена Марка Горонка сделала ужасающие заявления. Анна выложила на всю страну подноготную семейных конфликтов, обвинив знаменитого супруга в изменах, пьяных выходках и агрессивном поведении. Ссора с супругой серьезно отразилась на здоровье 47-летнего актера. Звездный мужчина был экстренно госпитализирован среди ночи со страшными болями в груди. Марк Горонок получил неутешительный диагноз — обширный инфаркт.
"Жена довела своими сообщениями, все плохо", — признался артист в беседе с журналистами. Мужчина утратил возможность полноценно двигать правой рукой, поэтому даже не может самостоятельно принимать пищу. Медики называют состояние актера тяжелым. Тем не менее Марк Горонок искренне рассчитывает, что сможет поправить здоровье и вернуться к нормальной жизни после выписки из больницы.
Артиста больно ранили слова, которые произнесла его супруга на телевидении, заручившись поддержкой сомнительных свидетелей. Именно поведение избранницы и привело его на больничную койку, как считает актер. По словам мужчины, его поняли неправильно, а смешали с грязью безосновательно. Марк Горонок полагает, что жена просто захотела подзаработать на бытовых конфликтах в семье и крушении брака, поэтому и решилась говорить о нем отвратительные вещи.
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